Uyuşturucu Sevkiyatı: 2 Tutuklama

16.03.2026 15:12
Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta 3.75 kg uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'dan uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen şüpheli bir otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nda takibe alındı.

Adapazarı gişelerinde durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 3 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan D.İ. (29) ve M.K. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Sakarya, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
