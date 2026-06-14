Uyuşturucu Sevkiyatı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Sevkiyatı Operasyonu

Uyuşturucu Sevkiyatı Operasyonu
14.06.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da otomobilde uyuşturucu taşıyan 3 kişi gözaltına alındı, 2 tutuklandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin vites körüğünde uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali Şendoğan ve Yıldıray Nantu tutuklandı, K.D. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırma yapan polis, uyuşturucunun Antalya'dan bir otomobille, kente getirileceğini belirledi. Ardından sevkiyat yapılan araç takibe alındı. Düzenlenen operasyonla otomobil, durduruldu. Yapılan aramada otomobilin vites körüğü iç kısmında saklanmış çeşitli ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki Ali Şendoğan, Yıldıray Nantu ve K.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Şendoğan ve Yıldıray Nantu tutuklandı, K.D. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Sevkiyatı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

14:10
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
13:45
Hizbullah İsrail’in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
13:27
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
13:02
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:41
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 14:48:38. #7.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Sevkiyatı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.