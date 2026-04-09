Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu (Norm Ender) ve Enes Güler'in de yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemler için Adli Tıp Kurumu'na getirilirken, 5 kişi serbest bırakıldı, Burak Deniz'in de aralarında olduğu 5 isim mahkemeye sevk edildi.

ÜNLÜLERE YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışma yürüttü. Soruşturma çerçevesinde, şüpheliler hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ile temin etmek' suçlarından işlem başlatıldı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu (Norm Ender) ve Enes Güler'in de yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

ADLİ TIP'A GETİRİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler saç, kan ve idrar örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildiler.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Enes Güler, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz ve Ogün Alibaş Kartal Adliyesi'ne sevk edildi. Emre Fel Öztürk, Hafsanur Sancaktutan, Ender Eroğlu, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.