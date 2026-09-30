Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan YENİ Parti Konya İl Başkanı Türktaş istifa etti - Son Dakika
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Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan YENİ Parti Konya İl Başkanı Türktaş istifa etti

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Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan YENİ Parti Konya İl Başkanı Türktaş istifa etti
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Uyuşturucu soruşturmasında dün tutuklanan YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Siyasi saikle tutulduğunu savunan Türktaş, kongre süreçleri için görevinden istifa etti.

(ANKARA) - Sincan cezaevinde tutuklu bulunan YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Türktaş, istifasında, "Bugün burada siyasi bir saikle tutulduğumun farkındayım. YENİ Partimizin kongre süreçlerinin doğru ve sağlıklı ilerleyebilmesi için görevimden istifa ediyorum. En kısa sürede gerçeklerin açığa çıkacağına inancım tamdır" dedi.

Ankara merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen hafta Ereğli'deki evinde gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, dün tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Türktaş, bugün partisinin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na gönderdiği dilekçeyle istifa etti. Türktaş, istifasında şunları söyledi:

"Yaşamış olduğum iftira sonucu Sincan Cezaevi'ne gönderildim. Bu iftiraların ve yanlış anlaşılmaların en kısa zamanda ortaya tüm açıklığıyla çıkacağına eminim. Ben ne YENİ Partimizi ne de Konya'mızı mahcup edecek hiçbir işin içinde olmadım. Bugün burada Konya İl Başkanı olmam sebebiyle siyasi bir saikle tutulduğumun farkındayım. YENİ Partimizin kongre süreçlerinin doğru ve sağlıklı ilerleyebilmesi için görevimden istifa ediyorum. En kısa sürede gerçeklerin açığa çıkacağına inancım tamdır. Bu süreç en kısa zamanda tamamlandığında dışarda mücadeleye devam etmek için bekliyor olacağım. Bir çiçeği koparabilirsiniz. Ancak baharın gelişini asla engelleyemeceksiniz."

Kaynak: ANKA
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