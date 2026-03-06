Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı
06.03.2026 14:09
Sakarya'da 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Elçin A., polis tarafından yakalandı.

SAKARYA'da uyuşturucu ticareti suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elçin A. (42), polis tarafından yakalandı. Polis, Elçin A.'yı ekip otosuna bindirdiği sırada çevredekiler engel olmaya çalıştı. Kısa süreli arbede yaşanırken, o anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün Erenler ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elçin A.'nın bir evde saklandığı tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlüyü yakalamak için adrese operasyon düzenledi. Evde bulunanlar ve çevrede toplanan bazı kişiler, taşkınlık yaparak ekiplere zorluk çıkardı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süreli arbede yaşanırken, polis ekipleri kaçmaya çalışan Elçin A.'yı yakaladı. Ekip otosuna bindirilen Elçin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
