Uyuşturucu Taşımaktan 10 Yıl Hapis

DİYARBAKIR'da otomobilinde 43 kilo 200 gram uyuşturucuyla yakalanan Servet Can, 10 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında, Can'ın, ilk savunmasında uyuşturucudan haberi olmadığı, ek ifadesinde ise uyuşturucuyu arkadaşı M.G.'nin koyduğu yönündeki savunmalarının, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Şüphelinin arkadaşı M.G.'nin ise beraatine karar verildi.

Olay, 8 Mayıs 2025'te meydana geldi. Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönündeki istihbari bilgi üzerine polis ekipleri, Servet Can'ın kullandığı otomobili Silvan ilçesi uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeğin bagaja tepki vermesi üzerine ekiplerin aramasında, 63 paket halinde 42 kilo 250 gram esrar elde etmeye elverişli kenevir bitkisi parçaları ile 950 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde ayrıca farklı araçlara ait plaka ve plaka tahsis belgeleri de bulundu. Gözaltına alınan Can, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı. Servet Can'ın uyuşturucuların sahibi olduğunu iddia ettiği arkadaşı M.G. de gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'İRAN'A GİDECEKTİM, TÜRBEYE UĞRAYIP DUA ETTİM'

Servet Can, 9 Mayıs 2025'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinde, İran'a geçmek amacıyla Yüksekova'ya gittiğini ancak sınır kapısından dönüş saatini öğrenince vazgeçtiğini belirterek, "İran ülkesine girersen, gece 22.00'dan sonra oradan çıkış yapamazsın' dediler. Ben de gitmekten vazgeçtim" dedi.

Daha sonra Yüksekova'da yöreye özgü kenger, ışkın ve ot satın aldığını anlatan Can, dönüş yolunda Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne uğrayıp dua ettiğini söyledi. Ardından kaçak sigara satın aldığını öne süren Servet Can, sigaraları satan kişinin kendisinden Diyarbakır'a götürmesi için valizleri otomobiline yüklediğini belirterek, "Uyuşturucu maddeler bana ait değildir. Bu uyuşturucu maddeleri bana sigarayı veren kişi koymuş olabilir" savunmasını yaptı.

'ANAHTARI VERDİM, VALİZLERİ BAGAJA YERLEŞTİRDİ'

Can, 14 Ağustos 2025'te verdiği ek ifadesinde ise uyuşturucu dolu valizlerin arkadaşı M.G. tarafından aracına yerleştirildiğini iddia etti. Servet Can, Yüksekova'da birlikte yemek yediklerini, namaz kılmak için ayrıldığı sırada aracının anahtarını M.G.'ye verdiğini anlatarak, "M.G., bana, 'Arabanın anahtarını ver, hem senin aldığın eşyaları yerleştireyim hem de iki valizimi Diyarbakır'a götür' dedi. Ben de güvendim, anahtarı verdim. Namazdan döndüğümde valizleri bagaja yerleştirmişti" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucudan haberi olmadığını savunan Servet Can, "Ömrümde ne esrar kullandım ne de gördüm. Bana deseniz, esrar hangisidir, söyleyemem. Allah bize nasip etmedi, etmesin de" dedi.

Can, arkadaşı M.G.'ye güvendiğini belirterek, "Evime geldi, iş yaptı, beraber yemek yedik. Bana yapılan ihanet zoruma gidiyor. Benim ihtiyacım yok esrara. İnsanlara güvendiğim için bugün buradayım. Ben yarın çıkarım ama ailemin, çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağım? Bana niye bunu yaptın" sözleriyle kendisini savundu.

'VALİZ YA DA ÇANTA VERMEDİM'

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü ve karar duruşmasında savunma yapan M.G. ise Can'ın iddialarını reddetti. M.G., "Servet Can'a hiçbir şekilde valiz ya da çanta vermedim. Aracında çıkan uyuşturucuyla hiçbir ilgim yok. Ben kiramı bile ödeyemiyorum. Böyle bir uyuşturucuyu alma imkanım yok. Böyle bir şey hayatın olağan akışına aykırı" ifadelerini kullandı.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Servet Can'ı 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Can'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, M.G. hakkında üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Ayrıca ele geçirilen uyuşturucuların müsaderesine hükmedildi.

'SAVUNMALAR ÇELİŞKİLİ VE SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK'

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Servet Can'ın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında çelişkili savunmalar yaptığı belirtildi. Kararda, Can'ın ilk ifadesinde, uyuşturucuyu ismini bilmediği bir kişinin araca yüklediğini söylerken, daha sonra bunun M.G. olduğunu ileri sürdüğü, ifadeleri arasındaki çelişkilerin dikkat çektiği kaydedildi. Ele geçirilen 43 kilo 200 gram uyuşturucunun kişisel kullanım sınırının çok üzerinde olduğu, uyuşturucunun sanığın hakimiyetindeki araçta bulunduğu ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, sanığın uyuşturucuyu ticari amaçla taşıdığı sonucuna varıldığı kaydedildi.