Uyuşturucu Ticareti Sanığına 10 Yıl Hapis Talebi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde bere içine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Denizli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 22 Şubat'ta tutuklanan T.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, internet tabanlı programlardan sipariş veren kişilere uyuşturucu ulaştırdığı belirlenen T.D'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındığı belirtildi.

Olay günü gece vakti otomobilinde bekleyen T.D'nin, bere içine sakladığı 9,89 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis tarafından yakalandığı iddianamede yer aldı.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu T.D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.