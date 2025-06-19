Uyuşturucu Ticareti Sanığına 11 Yıl Hapis

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl hapis verildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık K.A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl hapis ile 110 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.