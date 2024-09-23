Uyuşturucu Ticareti Sanığına 12 Yıl 6 Ay Ceza

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde araziye sakladığı sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık T.M, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 15 Şubat 2023'te Bey Mahallesi'ndeki arazide toprağa gömdüğü sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın benzer suçlardan sabıkalı olduğunu ifade eden savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen T.M. ise beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.