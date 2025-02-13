Uyuşturucu Ticareti Sanığına 12 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticareti Sanığına 12 Yıl 6 Ay Hapis

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan V.B., 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira ceza aldı.

13.02.2025 10:17
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, arsaya sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık V.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, V.B'nin, 16 Eylül 2024'te polis ekiplerince Ova Mahallesi'ndeki arsaya sakladığı 14 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları ile cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak V.B'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık V.B. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Ticareti Sanığına 12 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika

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