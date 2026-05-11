Yaklaşık 4 yıl önce işlediği "uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 15 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen M.Z'nin Bağcılar'da olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan firari hükümlü M.Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Ticareti Suçlusuna Yakalama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?