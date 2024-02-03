Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Rawi Ali Quershi İstanbul\'da Yakalandı

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Rawi Ali Quershi, "Kartel-5" operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Rawi Ali Quershi'nin, İstanbul Kağıthane'de yakalandığını bildirdi.
Hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Quershi'nin, Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli rol oynadığı belirtildi.
Dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu, büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu ifade edilen Quershi'nin, Hollanda'ya gemi, sürat tekneleri ve hava yoluyla toplam 6 ton uyuşturucu sevkiyatı yaptığı, uyuşturucu için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yürüttüğünün tespit edildiği bildirildi.
Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak, "Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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