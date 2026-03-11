Uyuşturucu Ticareti Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
Uyuşturucu Ticareti Suçüstü Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçüstü Yakalandı
11.03.2026 14:14
Adapazarı'nda 2 şüpheli, konum atarak uyuşturucu satarak suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde konum atarak uyuşturucu satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Konum atarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.A. (21) ve Y.E.T. (19) 3 kişiye uyuşturucu sattıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 257,5 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

