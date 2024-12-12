Uyuşturucu Ticareti ve Şantajdan Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uyuşturucu Ticareti ve Şantajdan Tutuklama

Iğdır'da 10 yıl hapis cezası bulunan V.T. uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklandı.

12.12.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarından 10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan V.T'nin (28) yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan V.T, emniyete götürüldü.

İşlemleri tamamlanan V.T, Iğdır Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Ticareti ve Şantajdan Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:00 Esad düşerken ’Esad’la görüşülmeli’ demişti Özgür Özel kendini böyle savundu Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:08 Hatay’da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu Hatay'da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:50 Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu
07:36 Muhalifler Hafız Esad’ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı
07:24 Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
02:09 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 20:54:26. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Ticareti ve Şantajdan Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.