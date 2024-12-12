Uyuşturucu Ticareti ve Şantajdan Tutuklama

Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarından 10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan V.T'nin (28) yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan V.T, emniyete götürüldü.
İşlemleri tamamlanan V.T, Iğdır Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim etti.
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