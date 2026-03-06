Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı
06.03.2026 17:01
Kırşehir'de açık ceza infaz kurumundaki T.C.Y., izin günlerinde uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı.

KIRŞEHİR'de açık ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan ve izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen T.C.Y., jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, açık ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan T.C.Y.'nin izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda hükümlünün adresine operasyon düzenlendi. Hükümlünün ikametinde, aracında ve üzerinde yapılan aramalarda; 13 sentetik hap bulunurken, cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan T.C.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
