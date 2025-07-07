Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 15 Yıl Hapis

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar S.Y. ile M.K.S. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıl hapis ile 30'ar bin lira para cezası verdiği sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.