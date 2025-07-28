Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa 22 Yıl Hapis Talebi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde araziye sakladıkları sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan 2 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 6 Nisan'da tutuklanan Mehtap S. ve Zozan Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Mehtap S. ve Zozan Y'nin, Çamlıbel Mahallesi'ndeki arazide toprağa gömdükleri poşetteki sentetik uyuşturucuyu gece saatlerinde buluştukları 3 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Arazideki incelemede taşın altına gizlenmiş 367 uyuşturucu hap ve 13,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanıkların cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mehtap S. ve Zozan Y'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.