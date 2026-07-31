Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis

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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan H.A., 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira ceza aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çorabına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, H.A'nın 16 Ekim 2025'te Hürriyet Mahallesi'nde çorabına gizlediği 4,04 gram sentetik uyuşturucu ile poşet içindeki 112 uyuşturucu hapı sokakta kendisini bekleyen kişiye satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın aynı mahallede bulunan evinde de kanepe altına saklanmış 7,05 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, H.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.A. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

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