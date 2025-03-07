Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl Hapis

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası aldı.

07.03.2025 11:17
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık V.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 11 Ağustos 2024'te Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evinde poşet içine gizlediği 28,16 gram uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, V.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık V.K. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl Hapis - Son Dakika

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