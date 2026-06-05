Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 18 Yıl Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 18 Yıl Hapis

05.06.2026 17:40
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Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan A.D., 18 yıl hapis ve 450 bin lira ceza aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 18 yıl hapis ve 450 bin lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın, 17 Haziran 2025'te Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 68 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın evinde elbise dolabı içinde 700 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve benzer suçlardan sabıkalı olduğunu da bildirerek, A.D'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.D. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl hapis ve 450 bin lira para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 18 Yıl Hapis - Son Dakika

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