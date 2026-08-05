Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan 10 Yıl Hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki oto yıkamacıda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 10 yıl hapis ve 40 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada sanık M.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 23 Kasım 2025'te Kayalıbağ Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya gelen kişiye sigara paketine gizlediği 9,06 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesinin ele geçirildiğini anlatan savcı, M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

M.K. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.