Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan 15 Yıl Hapis

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 6 Mart 2024'te polis ekiplerince Şakirpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan Y.Ö'nün kazağının göbek kısmına gizlenmiş halde 7 şeffaf poşet içinde toplam 44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanaklarıyla sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak Y.Ö'nün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Y.Ö. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.