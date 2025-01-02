Ordu'da üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Altınordu ilçesinde polis ekipleri Ö.F.K'yi şüphe üzerine durdurarak üzerinde arama yaptı. Üzerinde 63 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Ticareti Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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