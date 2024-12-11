Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis

Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira ceza verildi.

11.12.2024 10:17
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Adana'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık E.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 21 Ocak 2023'te polis ekiplerince Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Ç'nin aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun altına poşet içine gizlenmiş 478 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanaklarıyla sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak E.Ç'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık E.Ç. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis - Son Dakika

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