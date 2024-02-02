Uyuşturucu Ticaretine Yönelik Operasyonlarda İstanbul\'da 5 Şüpheli Tutuklandı

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Uyuşturucu ticaretine yönelik 41 ilde düzenlenen Narkogüç-46 operasyonları kapsamında İstanbul'da yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve satışının engellenmesine yönelik Sancaktepe, Çekmeköy ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde düzenlenen "Narkogüç-46" operasyonlarında, 221 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 153 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 201 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Operasyon kapsamında İstanbul merkezli gerçekleşen çalışmada 31 kilogram esrar, 1 milyon 960 bin adet uyuşturucu hap ve 6 hap basma makinesi ele geçirildiği bildirilmişti.