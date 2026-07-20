Uyuşturucu Ticaretiyle 10 Yıl Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticaretiyle 10 Yıl Hapis

20.07.2026 09:52
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Adana'da evinde uyuşturucu bulunduran sanık, 10 yıl hapis ve 100 bin lira ceza aldı.

Adana'da evinin avlusundaki topraktan çıkardığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis ve 100 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık A.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 7 Eylül 2025'te sanığın, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki evinin avlusundaki toprağa gömdüğü 21,04 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını anlattı.

A.D'nin ikametindeki mutfak dolabında 33 uyuşturucu hap, kenevir bitkisi kırıntıları ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirten savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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