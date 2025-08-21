Uyuşturucu Üretimi: Kayseri'de Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Uyuşturucu Üretimi: Kayseri'de Şüpheli Gözaltına Alındı

21.08.2025 21:43
Kayseri'de bir evde uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı, ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda T.B'nin evinde 50 gram uyuşturucu ve uyuşturucu ham maddesi olarak kullanılan 2 bitki, iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

