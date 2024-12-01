Uyuşturucu ve Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
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Uyuşturucu ve Sahte Alkol Operasyonu

Uyuşturucu ve Sahte Alkol Operasyonu

Ereğli'de düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirildi.

01.12.2024 14:46
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 148 gram kubar esrar, 13 gram kenevir tohumu, 2 uyarıcı hap, 2 litre sahte alkol, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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