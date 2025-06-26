Uyuşturucudan Kebapçılığa: Bir Gençin Başarı Öyküsü - Son Dakika
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Uyuşturucudan Kebapçılığa: Bir Gençin Başarı Öyküsü

26.06.2025 11:56
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Diyarbakır'da madde bağımlılığını yenerek kebapçı dükkanı açan A.G, hayatını yeniden inşa etti.

Diyarbakır'da küçük yaşlarda başladığı madde bağımlılığından Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi sayesinde kurtulan 28 yaşındaki genç, şimdi kebapçı dükkanı açarak iş hayatına odaklandı.

Kentte yaşayan A.G, lise yıllarında yanlış arkadaş seçiminden kaynaklı olarak 14 yaşından itibaren uyuşturucuyla tanıştı.

Uzun yıllar madde kullanması nedeniyle ruhsal, fiziksel ve ailevi problemler yaşayan A.G, hayatından olumsuzlukları çıkarmak ve yeni bir hayata başlamak için psikolojik destek almaya başladı.

A.G, psikolojik destek süreci devam ederken ağabeyinin tavsiyesi üzerine Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine başvurdu.

Merkezde tedavi gören A.G, bir süre sonra merkezdeki atölyede kaynakçılık eğitimi alarak sertifika edindi.

Tedavi sürecinin tamamlanmasıyla İstanbul ve Yalova'da kaynakçılık işi yapan A.G, madde kullandığı dönemde oluşan borçlarını ödedi, geriye kalan sermayeyle kebapçı dükkanı açtı.

"3-4 yılımı sokaklarda geçirdim"

A.G, AA muhabirine, kendisini maddeden alıkoyamadığı için liseyi sorunlu şekilde bitirdiğini anlattı.

O dönemlerde madde beynine hasar verdiği için sinir problemlerinin ortaya çıktığını aktaran A.G, "Ailemden göremediğim ilgiyi dışarıda arıyordum. Madde kullanımına bir kılıf uydurmak zorunda kalıyordum. Bağımlı olduğumu ve içinden çıkamayacağımı hiçbir zaman düşünmedim ancak bir süre sonra bağımlı olduğumu fark ettim." diye konuştu.

"İstemesem dahi beynim beni sürüklüyordu." diyen A.G, "Sıkıntılarım artmaya başladı. Kullanmadığım madde kalmadı. Ne yapsam ne etsem içinden çıkamıyordum. Öyle bir hale geldim ki paranoyak ve şizofren olmuş gibiydim. 3-4 yılımı sokaklarda geçirdim. Ailemle anlaşamıyordum. Evde bir hafta kalıp gitmek zorunda kalıyordum. Herhangi bir işte çalışamıyordum ve borçlarım çoğalmıştı. 'Bir kereden bir şey olmaz.' cümlesi çok yanlış, en güzel yıllarımı bu cümleyi benimsediğim için heba ettim." ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu hiçbir şey için çözüm değil, sıkıntılarımızı daha da büyütüyor"

Geçen yıl tedavi olmaya karar verdiğini, bunun için şehir dışından kente döndüğünü belirten A.G, ailesinin ilk günlerde kendisine inanmadığını kaydetti.

A.G. şöyle devam etti:

"Ailemi çok yüzüstü bıraktığım için başta tedavi olmam için yanaşmadılar. Sonra ailem beni 15 gün gözetim altında tuttu. Evde olduğumu ve tedavi olmak için mücadele verdiğimi gördükleri için psikoloğa başvurdum. Ağabeyimin tavsiye üzerine Yeşilaya başvurdum. Yeşilaya adım attığım ilk andan itibaren hoşgörülü ve sevecen bir yaklaşım gördüm. Sanki benim bağımlı olduğumu bilmiyorlar gibiydiler. Tedavi sürecine başladım. Maddeyi kafamızdan atamadığımız için ilk ay sıkıntılı geçti. Merkezde bizim için ellerinden geleni yapıyorlar. Daha sonra Yeşilaya alıştım. Merkezde, canımızın sıkılmaması için her türlü aktivite yapıyorlar. İyi ki bu zorlu mücadeleye Yeşilay'da devam ettim. Buradayken dışarıdaki hayatın temellerini atmaya çalışıyorlar. Dışarısı için bizi hazırlıyorlar."

Merkezdeki atölyede kaynakçılık mesleğini öğrendiğini dile getiren A.G, bu meslek sayesinde çalıştığını ve banka borçlarını ödediğini söyledi.

"Bağımlılar bir sıkıntıyı unutmak için maddeye yelteniyor. Biz sıkıntıları unutmaya çalışırken meğerse sıkıntılar dağ olmuştu. Uyuşturucu hiçbir şey için çözüm değil, sıkıntılarımızı daha da büyütüyor." diyen A.G. borçlarını ödedikten sonra biriktirdiği sermayeyle kebapçı dükkanı açtığını anlattı.

"Yeşilayın emeği ve gösterdiği yolla şu an çok iyiyim"

Hayatını bir yılda yeniden inşa etmeyi başardığını, bunun mutluluğunu yaşadığını ifade eden A.G, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her şeyden önce iyileşen bir bağımlıyım. Bunu hiçbir zaman unutmamam lazım ki tekrar o karanlık dünyama geri dönmeyeyim. Yeşilayın emeği ve gösterdiği yolla şu an çok iyiyim. Bu dereceye geleceğimi tahmin bile edemiyordum. Yıllarca sevgiye, ilgiye ve saçımın okşanmasına aç bir yaşam sürdürdüm. Aileler ne olursa olsun bağımlı olan çocuklarına iyi yaklaşsın. Biz bağımlı olmayı seçmedik. Bu bir seçenek değil. Bir hatayla bataklığa girdik. Bataklıkta çırpındıkça batıyorduk.

Aileler de bağımlılık konusunda bilinçlenmek için ellerinden geleni yapsın, çocukları bağımlı diye onları hor görmesinler. O bataklığın içinde ölmek istemiyordum. Tercihiniz ne olursa olsun maddenin bırakılması kesinlikle mümkün. Kullanmadığım hiçbir madde kalmadı. Şu an hiçbir maddeyi merak bile etmiyorum. Bağımlılar ellerinden gelen gayreti göstersin. İlk olarak kesinlikle tedavi olmaya karar versinler."

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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