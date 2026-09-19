Uyuşturucuyla mücadele ekipleri Bilecik ve Bozüyük'te 4 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Uyuşturucuyla mücadele ekipleri Bilecik ve Bozüyük'te 4 şüpheliyi gözaltına aldı

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Uyuşturucuyla mücadele ekipleri Bilecik ve Bozüyük\'te 4 şüpheliyi gözaltına aldı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin Bilecik ve Bozüyük'te yaptığı aramalarda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.

Bilecik merkezinde ve Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçlarda ve kişiler üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 3 zanlının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri de şüphelendikleri kişinin üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi.

Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
UyuşturucuGüvenlik3. SayfaNarkotikBozüyükBilecikGüncelSuçSon Dakika

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