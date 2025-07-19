Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 20 yıldır komada olan ve bu sebeple de "uyuyan prens" olarak adlandırılan Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud hayatını kaybetti.
1990 doğumlu olan Prens Velid, Harp Okulu'nda okurken 2005 yılında trafik kazası geçirmiş ve beyninde oluşan ağır hasar sonucu komaya girmişti.
2019 ve 2020 yıllarında sosyal medyada yayılan bazı görüntülerde Prens Velid'in parmaklarını hafifçe oynattığı görülmüş, bu anlar ailesi ve sevenleri için umut kaynağı olmuştu. Görüntülerde babası Prens Halid bin Talal'ın "Şükürler olsun" ifadeleri dikkat çekmişti.
Son Dakika › Güncel › Uyuyan Prens Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?