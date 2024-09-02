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Uyuz gölü sessizliğe büründü

SİVAS - Sivas'ın gözde doğal güzelliklerinden biri olan Uyuz Gölü, bu yıl adeta bir sessizliğe büründü. Deri hastalıklarına şifa verdiğine inanılan ve yıllardır birçok ziyaretçiyi ağırlayan göl, bu sene ziyaretçisiz kaldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyü yakınlarında yer alan Uyuz Gölü, geçtiğimiz senelerde özellikle uyuz hastalığına yakalanmış kişiler tarafından sıkça ziyaret ediliyordu. Gölün, deri hastalıklarına iyi geldiği inancı, köylüler ve yakın civar arasında büyük öneme sahipken uyuz gölü bu sene eski popülaritesini kaybetti. Civar köylerden gelip şişelerle su götürdüklerini duyduğunu belirten Elmalı köyü muhtarı Bünyamin Demiral, "Bu gölün bir asırlık geçmişi var. Geçtiğimiz senelerde şifa arayanlar gelirdi. Devlet büyüklerinin burada bir analiz yapmasını isteriz. Eğer gerçekten şifalı bir suysa turizme kazandırılmasın isteriz" şeklinde konuştu.

"Uyuza iyi geliyor"

Büyüklerimiz buraya uyuz gölü derlerdi diyen Demiral, "Burası nereden baksan 100 yıllık geçmişe sahip. Uyuz hastalığına yakalananlar gelir gider. Uyuz hastalığına yakalananlar bazen geliyor suya giriyor. Yetkililerin bu suya analiz yapmalarını isteriz" dedi.