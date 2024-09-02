Uyuz Gölü Sessizliğe Büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uyuz Gölü Sessizliğe Büründü

Sivas'ın Elmalı köyü yakınlarında bulunan Uyuz Gölü, bu yıl ziyaretçi akınına uğramayarak sessizliğe büründü. Deri hastalıklarına iyi geldiği düşünülen göl, özellikle uyuz hastalığından muzdarip kişiler tarafından sıklıkla ziyaret edilmekteydi. Ancak bu yılki düşük ilgi, köy muhtarı Bünyamin Demiral tarafından endişeyle karşılanıyor ve gölün suyu için bilimsel bir analiz yapılması öneriliyor.

02.09.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuz gölü sessizliğe büründü

SİVAS - Sivas'ın gözde doğal güzelliklerinden biri olan Uyuz Gölü, bu yıl adeta bir sessizliğe büründü. Deri hastalıklarına şifa verdiğine inanılan ve yıllardır birçok ziyaretçiyi ağırlayan göl, bu sene ziyaretçisiz kaldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyü yakınlarında yer alan Uyuz Gölü, geçtiğimiz senelerde özellikle uyuz hastalığına yakalanmış kişiler tarafından sıkça ziyaret ediliyordu. Gölün, deri hastalıklarına iyi geldiği inancı, köylüler ve yakın civar arasında büyük öneme sahipken uyuz gölü bu sene eski popülaritesini kaybetti. Civar köylerden gelip şişelerle su götürdüklerini duyduğunu belirten Elmalı köyü muhtarı Bünyamin Demiral, "Bu gölün bir asırlık geçmişi var. Geçtiğimiz senelerde şifa arayanlar gelirdi. Devlet büyüklerinin burada bir analiz yapmasını isteriz. Eğer gerçekten şifalı bir suysa turizme kazandırılmasın isteriz" şeklinde konuştu.

"Uyuza iyi geliyor"

Büyüklerimiz buraya uyuz gölü derlerdi diyen Demiral, "Burası nereden baksan 100 yıllık geçmişe sahip. Uyuz hastalığına yakalananlar gelir gider. Uyuz hastalığına yakalananlar bazen geliyor suya giriyor. Yetkililerin bu suya analiz yapmalarını isteriz" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Elmalı, Çevre, Yaşam, Sivas, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuz Gölü Sessizliğe Büründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 10 gündür aranıyordu 12 yaşındaki Sude Naz dedesinin evinde bulundu 10 gündür aranıyordu! 12 yaşındaki Sude Naz dedesinin evinde bulundu
19:14 Narin Güran’ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz Narin Güran'ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz
18:45 İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:50 Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı Kadına yaptıkları muamele tepki çekti Özcan Deniz koruma ordusuyla gezmeye başladı! Kadına yaptıkları muamele tepki çekti
10:47 Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: DolarTL 34,04 Seviyelerinde Döviz Kurları Haftaya Temkinli Başladı: Dolar/TL 34,04 Seviyelerinde
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 21:02:24. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuz Gölü Sessizliğe Büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement