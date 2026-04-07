Uzak Şehir Dizisinde Alya ve Cihan'ın Yüzleşmesi ve Meryem'in Başına Gelenler

07.04.2026 03:49
Uzak Şehir dizisinin 56. bölümünde Alya, Cihan'ın kendisinden sakladıkları yüzünden büyük bir yıkım yaşar. Meryem'in hapisten çıkıp yeni bir hayat kurma planları, Cihan'la olan ilişkisini sarsarken, sürpriz bir hamilelik haberi de heyecan katıyor.

Kanal D'de yayınlanan ve AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir dizisi, 56. bölümüyle ekranlarda yer aldı. Önceki bölümde, Alya'nın hapishanede Meryem ile Cihan'ı el ele görmesiyle kafası karışmıştı. Yeni bölümde, Alya bu manzaranın ardından büyük bir yıkım yaşadı ve sakinleşmesi kolay olmadı. Cihan'ın kendisinden sürekli bir şey saklamasına sinirlenen Alya, çocuğunu alarak konaktan ayrıldı. Cihan'ın 'velayeti geri alacağım' tehditleri de onu durduramadı. Alya'yı yeni evine Cihan bıraktı ve günler sonra ikili yüzleşti. Alya kırgınlıklarını anlatırken, Cihan kararlarının nedenlerini açıkladı. Bu sırada Meryem'in araması ortamı gerdi ve Alya'ya bir mesaj iletti.

Boran da Meryem'i hapishanede ziyaret ederek onun İstanbul'a gidip yeni bir hayat kurma planını öğrendi. Ancak Ecmel, Meryem'in kaçtığı kocasının telefonunu bulmuştu. Nare, Alya'yı yeni evinde yalnız bırakmazken, Şahin ve Kaya Cihan'ı teselli etmeye çalıştı. Cihan, konağa döner dönmez Alya'yı arayarak sevgisini haykırdı. Zerrin, Demir'in baskısı altında kızı ile Kaya arasında sıkışarak öfkesini sevdiği adamdan çıkardı ve annesine dayısının yanına gitmek istediğini söyledi.

Meryem, hapisten çıkıp yeni bir hayat kurma planları yaparken, eski eşi Feyyaz'dan gelen mektupla alt üst oldu. Nare, beklenmedik bir hamilelik haberi aldı ve bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Bu durumu Alya'yı konağa getirmek için fırsat olarak gören Nare, cinsiyeti akşam herkes bir aradayken açıklamak istedi. Alya, Nare için pasta yaptırarak oğluyla konağa gitti ve heyecanlı bekleyiş son buldu: Nare ile Şahin bir oğulları olacağını öğrendi.

Meryem'in davası görüldü ve Cihan'a onun serbest kaldığı haberi Erol tarafından verildi. Ancak adliye çıkışında Meryem, 'Feyyaz Abi'nin selamı var' diyen biri tarafından bıçaklandı. Cihan, Meryem'i hastaneye götürdü. İkilinin konuşmalarını sessizce dinleyen Alya, bir kez daha yıkıldı ve Cihan'ın 'sen benim emanetimsin' sözleriyle karşılaştı.

