Uzay Çadırında Gezegenler Öğrenildi

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Batman'da anaokulu öğrencileri uzay çadırında gezegenleri öğrenme fırsatı buldu

BATMAN - Batman Gercüş ilçesi anaokulunda kurulan uzay çadırı ile öğrenciler, gezegenleri öğrenme fırsatı buldu.

Öğrencilerin uzay farkındalığını arttırmak adına okulun salonunda bir uzay çadırı kuruldu. Öğrenciler, gökyüzünü andıracak biçimde tasarlanan bombeli yuvarlak kubbeli çadırın tavanına yansıtılan görüntüleri izleyerek uzay ortamını görme fırsatı buldu. Gezegenleri, çeşitli gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini anlatan uzay çadırındaki gösteri, öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Gercüş Anaokulu Müdürlüğü, uzay konusunun öğrencilerin hayal etmekte, anlamakta zorlandığı bir konu olmakla birlikte uzay çadırı ile kendileri bizzat uzayın içindeymiş gibi uzayı deneyimleme şansını yakaladığını kaydetti.