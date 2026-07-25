Uzay ve Havacılık Lisesi Açılıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğiyle Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) bünyesinde kurulan GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında kabul edeceği ilk öğrencilerini uygulamalı ve proje temelli eğitimle uzay ve havacılık sektörüne hazırlayacak.

Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlama amacıyla kurulan GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puanına göre 48 öğrenci alacak.

Öğrenciler, bir yıl İngilizce hazırlık eğitiminin ardından tasarım ve imalat, itki sistemleri ile elektronik sistemler başta olmak üzere uygulamalı ve proje temelli eğitim alacak. Eğitim programı sektörle işbirliği içinde yürütülecek.

BTSO ve GUHEM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine, merkezin uzay ve havacılık alanına ilgi duyan öğrenciler için önemli bir eğitim üssü haline geleceğini söyledi.

Okulun Türkiye'nin uzay ve havacılık ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandıracağını belirten Burkay, "Bu alanda lise düzeyindeki ilk merkezlerden biri olma özelliğini taşıyan okul, uzay ve havacılığa ilgi duyan gençlerin buluşma noktası olacak." dedi.

Burkay, öğrencilere eğitim süresince sektörün imkanlarından yararlanma fırsatı sunulacağını ifade ederek, mezunların gelecekte uzay ve havacılık alanında önemli görevler üstlenmesini hedeflediklerini kaydetti.

"Ünü şu an yurt dışına da ulaşmış durumda"

İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de öğrencilerin ilk yıl yoğun İngilizce hazırlık eğitimi göreceğini belirtti.

Okula Türkiye'nin farklı illerinden yoğun ilgi olduğunu dile getiren Çokgezer, "Bursa, bu çocuklarımız sayesinde uzay ve havacılık üssü olacak. Ülkemizin dört bir yanından yoğun bir istek var. Geçen hafta Balkanlardan bir kişi aradı. Ünü şu an yurt dışına da ulaşmış durumda. Hem yurt içinden hem yurt dışından müthiş bir talep var." diye konuştu.

Çokgezer, uzay ve havacılık teknolojileri alanında yetişecek öğrencilerin savunma sanayisi ve yüksek teknoloji alanlarında görev alabilecek donanıma sahip olacaklarını kaydetti.