Uzayda Mutasyona Uğrayan Zeytin Çekirdekleri Filizlendi

Güncel

BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- 2022 yılında Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracında uzay mutasyonu deneylerine tabi tutulan zeytin çekirdekleri, kısa süre önce Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinde filizlendi.

Çin Merkez Televizyonu'nun haberine göre, araştırmacılar 2026 yılında 315 gram tohumdan elde ettikleri zeytin çekirdeklerini, doğal ortama uyum sağlamaları için aşamalı şekilde açık havaya taşımayı planlıyor.

Uzay mutasyon deneyleri, genetik mutasyonlar meydana getirmek için bitki tohumlarının veya dokularının yerçekimsiz ortam, yüksek radyasyon seviyeleri ve aşırı sıcaklık değişimleri gibi dünya dışı çevre faktörlerine maruz bırakılmasını içeriyor.

Araştırmacılar bu deneyler sayesinde yüksek verim, üstün kalite, erken olgunlaşma ve güçlü hastalık direnci gibi istenen özelliklere sahip yüksek kaliteli zeytin gen kaynakları geliştirmeyi umuyor.

Longnan, zeytin yetiştiriciliğiyle ünlü bir "altın bölge". 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 69.333 hektar alanda zeytin ağacı yetiştirilen bölgede, 54.000 ton taze zeytin üretildi ve toplam üretim değeri yaklaşık 4 milyar yuana (yaklaşık 556 milyon ABD doları) ulaştı.