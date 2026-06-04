Uzlaştırma Haftası Etkinliği

ANKARA Adliyesi'nde Uzlaştırma Haftası kapsamında kurulan stantta vatandaşlara uzlaştırma sistemi hakkında bilgi verilerek, broşür dağıtıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uzlaştırma Haftası kapsamında Ankara Adliyesi'nde etkinlik düzenlendi. Adliye içerisinde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara uzlaştırma kurumunun işleyişi anlatılarak, broşür dağıtıldı. Ayrıca Uzlaştırma Bürosu'nda görev yapan Cumhuriyet savcıları Veli Güney, Ayhan Ay ve Adil Acar, Ankara Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Medet Aykaç, dernek yönetimi ve uzlaştırmacılarla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Veli Güney, uzlaştırmanın belirli suçlarda uygulanan alternatif bir çözüm yöntemi olduğunu belirterek, bu yolla toplumsal barışın sağlanmasının amaçlandığını söyledi. Uzlaştırma yöntemi sayesinde mahkemelerin iş yükünün de azaldığını ifade eden Güney, mahkemelerde yıllarca sürebilecek davaların kısa sürede sonuçlanabildiğini kaydetti. Ankara Adliyesi'ndeki uzlaştırma istatistiklerine ilişkin bilgi veren Güney, "2025 yılında 24 bin 446 dosya Uzlaştırma Büromuza gönderildi. Bunlardan 22 bin 446 dosya uzlaştırmacılara tevdi edildi. Bu dosyaların 9 bin 87'sinde taraflar uzlaşırken, 12 bin 776 dosyada uzlaşma sağlanamadı" dedi.

Güney, 2026 yılına ilişkin verileri de paylaşarak, "Bu yıl ise 22 Mayıs itibarıyla 9 bin 423 dosya büromuza gönderildi. 2 bin 533 dosyada uzlaşma sağlanırken, 3 bin 403 dosyada taraflar anlaşamadı. 2 bin 315 dosyada ise süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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