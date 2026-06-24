Düğününe 2 gün kala kazada can verdi - Son Dakika
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Düğününe 2 gün kala kazada can verdi

Düğününe 2 gün kala kazada can verdi
24.06.2026 13:35  Güncelleme: 13:36
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Akçay hayatını kaybetti. Ağrı'da görev yapan ve memleketine izinli gelen Akçay'ın, sadece 2 gün sonra dünyaevine gireceği öğrenildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi, bugün öğle saatlerinde meydana gelen acı bir trafik kazasıyla sarsıldı. Ağrı'da vatani görevini ifa eden ve en mutlu gününü yaşamak üzere memleketine gelen genç uzman çavuş, direksiyon başında geçirdiği kazada yaşamdan koptu.

KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, yürekleri dağlayan kaza saat 11.30 sıralarında Kadirli-Sumbas kara yolunun Alibeyli mevkisinde meydana geldi. Y.K. (51) yönetimindeki 27 BAU 643 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ali Akçay (23) idaresindeki 06 FVC 246 plakalı otomobil feci şekilde çarpıştı.

Düğününe 2 gün kala kazada can verdi

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da ağır hasar alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan ağır yaralı sürücüler Y.K. ve Ali Akçay, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acilen çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ağır yaralanan genç sürücü Ali Akçay hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Y.K.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Düğününe 2 gün kala kazada can verdi

DÜĞÜNÜNE SADECE 2 GÜN KALMIŞTI

Genç yaşta kazaya kurban giden Ali Akçay'ın hikayesi ise olayın acısını daha da katladı. Ağrı'da uzman çavuş olarak görev yapan Akçay'ın, Osmaniye'ye düğün hazırlıkları için izinli geldiği öğrenildi. Talihsiz gencin, 26 Haziran tarihinde nişanlısı Özlem Avcı ile dünyaevine girmeye hazırlandığı ve düğününe sadece 2 gün kaldığı bildirildi.

Düğününe 2 gün kala kazada can verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düğününe 2 gün kala kazada can verdi - Son Dakika

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