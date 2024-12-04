Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da cenaze töreni düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde cenaze töreni yapıldı. Törene şehidin ailesi, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazında gözyaşları döküldü. Şehidin naaşı, Adana'nın Feke ilçesine defnedilmek üzere gönderildi.

04.12.2024 12:16
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da tören düzenlendi.

Şehit Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, tören için Hacı Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Ayşe, babası İsmail, eşi Esma Kızıldağ ile kardeşleri ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Adana Vali Vekili İbrahim Küçük, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Namaz sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Okunan duaların ardından şehit Kızıldağ'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Adana'nın Feke ilçesine gönderildi.

Öte yandan, Eren Kızıldağ'ın, eşine, şehit olması durumunda cenaze namazının Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde kılınması için vasiyette bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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