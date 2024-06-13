Uzman Çavuş Faik Sarıbay'ın Cenazesi Adana'da Defnedildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Faik Sarıbay'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.
Sarıbay için Mercimek Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Buradaki törene Sarıbay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ceyhan Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve vatandaşlar katıldı.
Sarıbay'ın naaşı, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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