Uzman Çavuş İçin Tören Düzenlendi

UZMAN ÇAVUŞ İÇİN TÖREN

Manisa'da nöbet dönüşü yola çıkan ve seyir halindeki TIR'a motosikleti ile çarpan uzman çavuş Mustafa Pak (26) için Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda resmi tören düzenlendi. Törene; Manisa Vali Yardımcısı Erhan Güney, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, askeri erkan ve Pak'ın yakınları katıldı. Törende; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ile kendisi de Erzincanlı olan Kaymakam Fatih Genel, acılı baba Bekir Pak'ı teselli etmeye çalıştı. Anne Arzu Pak ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Saygı duruşunda bulunulup, dua okunmasını ardından Jandarma Uzman Çavuş Pak'ın cenazesi, gözyaşları arasında memleketi Erzincan'a uğurlandı. Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü M.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber - Kamera: Serkan ÖZCAN/ MANİSA,