Uzman Çavuş Musa Çal\'ın Cansız Bedeni Bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevli olan ve tayini Hatay'ın Dörtyol ilçesine çıkan Uzman Çavuş Musa Çal; izinli olarak geldiği memleketinde sıcaktan bunalınca serinlemek için köyün yakınlarından geçen Seyhan Nehrine girdikten sonra kayboldu. Bölgeye çağrılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda Uzman Çavuş Musa Çal'ın cansız bedeni nehirde bulundu. Çal'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Uğur SELÇUK/ADANA, (DHA
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