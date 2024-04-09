Uzman Diyetisyen: Bayramda Şekerli Gıdaları Azaltmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uzman Diyetisyen: Bayramda Şekerli Gıdaları Azaltmalıyız

Uzman Diyetisyen: Bayramda Şekerli Gıdaları Azaltmalıyız

Etlik Şehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Seçil Budaklar, bayramda aşırı şekerli gıda tüketiminin metabolizmayı, bağırsak düzenini bozduğunu belirterek, tatlı tercihlerimizin az porsiyonlardaki sütlü tatlılar, dondurma veya taze meyve olması gerektiğini söyledi. Budaklar ayrıca, sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlamanın önemini vurgulayarak, bayram tatlılarının porsiyonlarını azaltarak tüketmenin daha sağlıklı olacağını ifade etti. Aşırı şekerli gıdaların mide ve bağırsak sistemini yorduğunu belirten Budaklar, lif içeriği yüksek besinlerin açlık kan şekerini dengede tuttuğunu ve sıvı tüketiminin önemine dikkat çekti.

09.04.2024 11:05  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etlik Şehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Seçil Budaklar, bayramda aşırı şekerli gıda tüketiminin metabolizmayı, bağırsak düzenini bozduğunu belirterek, "Bayramda tercihimiz az porsiyonlardaki sütlü tatlılardan, dondurmadan veya taze meyveden yana olmalı." dedi.

Budaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı sonrası sağlıklı beslenme önerilerini paylaştı.

Oruç tutarken beslenme düzeninin değiştiğine işaret eden Budaklar, " Ramazan Bayramı'nın ilk günü, güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak önemli. Kahvaltıda hamur işi, börek, kızartma gibi yağlı yiyecekler veya salam, sucuk, sosis gibi aşırı tuzlu, baharatlı besinler yerine haşlanmış yumurta, az yağlı, az tuzlu peynir, zeytin, mevsim yeşilliklerinden oluşan bir tabak, yanında tam tahıllı, kepekli, buğdaylı ekmek öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Bayramın olmazsa olmazları arasında tatlıların yer aldığını dile getiren Budaklar, şunları söyledi:

"Hamurlu, şerbetli tatlıların bol bol ikram edildiği bayramda, tercihimiz az porsiyonlardaki sütlü tatlılardan, dondurmadan veya taze meyveden yana olmalı. Şayet şerbetli tatlılardan uzak kalamıyorsak porsiyonlarımızı yarıya düşürerek, bunları gün içine yayarak tüketmek hem daha az kalori almamızın hem de aşırı tatlı ve şekerli besinleri tüketmemizin önüne geçmiş olacaktır."

Çok şekerli tatlılar mide ve bağırsak sistemini yoruyor

Uzman Diyetisyen Budaklar, çok şekerli ve aşırı kalorili ürünlerin mide ve bağırsak sisteminde bazı olumsuzluklara sebep olduğunu belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Çok şekerli, aşırı kalorili tatlıları tüketmek mide ve bağırsak sistemimizin yorulmasına, hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim problemlerine neden olabiliyor. Özellikle aşırı şekerli gıdalar, ramazan ayında yavaşlayan metabolizmamızı, bağırsak düzenimizi bozabilir. Ani kramplar, hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetlere yol açabilir. Bağırsak sorunları kaynaklı acil servislere başvurma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Şeker oranı yüksek besinleri öğünlere bölerek tüketmek bu tip sağlık problemlerinin önlenmesine yardımcı olacaktır."

Şekerli gıdaların yoğun tüketiminin hızlı kilo alımına da yol açtığına dikkati çeken Budaklar, diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları bulunan kişilerin şekerli gıdalardan uzak durması gerektiğinin de altını çizdi.

Lif içeriği yüksek besinler açlık kan şekerini dengeliyor

Tatlı tüketimi sonrasında, sebze, salata gibi sağlıklı besinlerden oluşan bir öğünün tercih edilmesini öneren Budaklar, "Ramazan ayında yavaşlayan sindirim sistemimizi çalıştırmak adına lif içeriği yüksek taze sebze, meyve veya kuru baklagil tüketimi doğru bir tercih olacaktır. Liften zengin bu besinler hem açlık kan şekerini dengeler hem de gün içinde tok tutarak aşırı şekerli gıdalara yönelmeyi önlemiş olur." dedi.

Sıvı tüketiminin önemine de vurgulayan Budaklar, "Gün içinde en az 2-2,5 litre yani 10-12 bardak su tüketimi yeterli ve dengeli bir tüketim olacaktır." bilgisini paylaştı.

Budaklar, düzenli fiziksel aktivitenin de metabolizma ve bağırsak sisteminin çalışmasına, kalori yakımına olanak sağladığını belirterek, akşam yemeğinden 1-1,5 saat sonra hafif tempolu yürüyüş önerisinde bulundu.

Kaynak: AA

Etlik Şehir Hastanesi, Diyetisyen, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman Diyetisyen: Bayramda Şekerli Gıdaları Azaltmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
08:51 Koltuğuna talip 4 isim var Akşener’in kimi destekleyeceği belli oldu Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
09:58 Sinirler gerildi Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday’ı yerden yere vurdu Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu
09:53 Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı
09:45 Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti’ye dön“ diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz
09:40 Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
09:04 Şeyma Döğücü “Jakuzi“ iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor Şeyma Döğücü "Jakuzi" iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 12:35:01. #1.11#
SON DAKİKA: Uzman Diyetisyen: Bayramda Şekerli Gıdaları Azaltmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement