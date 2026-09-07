Uzman: Okul kaygısı karın ağrısı ve mide bulantısıyla görülebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzman: Okul kaygısı karın ağrısı ve mide bulantısıyla görülebilir

Uzman: Okul kaygısı karın ağrısı ve mide bulantısıyla görülebilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Devlet Hastanesi Uzmanı Dr. Zelal Şahin Cingiler, okula yeni başlayan çocuklarda kaygının ağlama ve okul reddi dışında karın ağrısı, mide bulantısı gibi bedensel belirtilerle de ortaya çıkabileceğini söyledi.

Sivas Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zelal Şahin Cingiler, okula yeni başlayacak çocuklarda kaygının yalnızca ağlama ve okul reddiyle değil, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi bedensel belirtilerle de kendini gösterebileceğini bildirdi.

Cingiler, yaptığı yazılı açıklamada, birinci sınıfa başlayan çocuklar ve aileleri için yeni bir dönemin başladığını aktardı.

Okulu ilk kez deneyimleyecek çocukların yaşayabileceği kaygıya dikkati çeken Cingiler, "Okul reddi ve ağlama krizlerinin yanı sıra karın ağrısı veya mide bulantısı gibi bedensel belirtiler de görülebilir." ifadesini kullandı.

Okula uyum sürecinin kolaylaştırılması için çocuğun okulu önceden tanımasının önemli olduğunu vurgulayan Cingiler, "Sınıfını, koridorlarını ve bahçesini birlikte gezmek büyük önem taşır. Evde okul ile ilgili canlandırma oyunları oynamak ve okul çantasını birlikte hazırlamak, yeni düzeni çocuğun dünyasında somutlaştıracaktır." açıklamasında bulundu.

Vedalaşmaların kısa, net ve kararlı olması gerektiğini belirten Cingiler, "Gün içerisinde iş yerinde olacağım, okul çıkışı da seni tam buradan alacağım" gibi ifadelerle çocuğun zihninin netleştirilmesi gerektiğini aktardı.

Cingiler, çocuktan gizlice uzaklaşmanın veya vedalaşmayı gereksiz yere uzatmanın kaygıyı artırabileceğini vurgulayarak, "Çocuklar anne babalarının yüz ifadelerini, ses tonlarını ve endişelerini bir ayna gibi hızla içselleştirirler." ifadesini kullandı.

Çocuğun okul ve öğretmenlerle korkutulmaması gerektiğini belirten Cingiler, "Ağlarsan seni okula almazlar" veya "Seni bebek sınıfına koyarlar" gibi ifadelerin çocuğun benliğine zarar verebileceğini belirtti.

Her çocuğun okula uyum hızının farklı olduğuna vurgu yapan Cingiler, sabırlı, kararlı ve okul-aile işbirliğine dayalı yaklaşımın bu sürecin sağlıklı geçirilmesinde önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Mide bulantısı, Karın Ağrısı, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman: Okul kaygısı karın ağrısı ve mide bulantısıyla görülebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 12:59:39. #7.13#
SON DAKİKA: Uzman: Okul kaygısı karın ağrısı ve mide bulantısıyla görülebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement