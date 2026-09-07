Uzman: Okul kaygısı karın ağrısı ve mide bulantısıyla görülebilir

Sivas Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zelal Şahin Cingiler, okula yeni başlayacak çocuklarda kaygının yalnızca ağlama ve okul reddiyle değil, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi bedensel belirtilerle de kendini gösterebileceğini bildirdi.

Cingiler, yaptığı yazılı açıklamada, birinci sınıfa başlayan çocuklar ve aileleri için yeni bir dönemin başladığını aktardı.

Okulu ilk kez deneyimleyecek çocukların yaşayabileceği kaygıya dikkati çeken Cingiler, "Okul reddi ve ağlama krizlerinin yanı sıra karın ağrısı veya mide bulantısı gibi bedensel belirtiler de görülebilir." ifadesini kullandı.

Okula uyum sürecinin kolaylaştırılması için çocuğun okulu önceden tanımasının önemli olduğunu vurgulayan Cingiler, "Sınıfını, koridorlarını ve bahçesini birlikte gezmek büyük önem taşır. Evde okul ile ilgili canlandırma oyunları oynamak ve okul çantasını birlikte hazırlamak, yeni düzeni çocuğun dünyasında somutlaştıracaktır." açıklamasında bulundu.

Vedalaşmaların kısa, net ve kararlı olması gerektiğini belirten Cingiler, "Gün içerisinde iş yerinde olacağım, okul çıkışı da seni tam buradan alacağım" gibi ifadelerle çocuğun zihninin netleştirilmesi gerektiğini aktardı.

Cingiler, çocuktan gizlice uzaklaşmanın veya vedalaşmayı gereksiz yere uzatmanın kaygıyı artırabileceğini vurgulayarak, "Çocuklar anne babalarının yüz ifadelerini, ses tonlarını ve endişelerini bir ayna gibi hızla içselleştirirler." ifadesini kullandı.

Çocuğun okul ve öğretmenlerle korkutulmaması gerektiğini belirten Cingiler, "Ağlarsan seni okula almazlar" veya "Seni bebek sınıfına koyarlar" gibi ifadelerin çocuğun benliğine zarar verebileceğini belirtti.

Her çocuğun okula uyum hızının farklı olduğuna vurgu yapan Cingiler, sabırlı, kararlı ve okul-aile işbirliğine dayalı yaklaşımın bu sürecin sağlıklı geçirilmesinde önemli olduğunu ifade etti.