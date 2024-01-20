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Uzman Psikolog Yılmaz: Tatil boyunca ebeveynler çocuklarla birlikte ortak karar almalı - Son Dakika
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Uzman Psikolog Yılmaz: Tatil boyunca ebeveynler çocuklarla birlikte ortak karar almalı

Ara tatil boyunca ebeveynlerin çocuklarla birlikte ortak karar alması gerektiğini vurgulayan uzman psikolog Çağla Yılmaz, çocukların özgün yeteneklerine saygı duyulması gerektiğini belirtti. Tatil döneminde çocukların başarı veya başarısızlık kıstası olarak değerlendirilmemesi ve çocuklarla birlikte vakit geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Uzman Psikolog Yılmaz: Tatil boyunca ebeveynler çocuklarla birlikte ortak karar almalı
20.01.2024 - 20:49,
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Uzman Psikolog Yılmaz: "Tatil boyunca ebeveynler çocuklarla birlikte ortak karar almalı"

ELAZIĞ - Ara tatil boyunca ebeveynlerin çocuklarla birlikte ortak karar alması gerektiğini vurgulayan uzman psikolog Çağla Yılmaz, "Her çocuk kendine özel, özgü davranış, yetenek ve karakterle dünyaya gelir. Çocuklarımızı var olan yemeklerini görmezden gelerek sadece kendi istediğimiz başarı noktasında zorlamak ve beklenti içerisinde olmak çocuklara haksızlık olacaktır" dedi.

Ülke genelinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci ara tatile girdi. Uzman psikolog Çağla Yılmaz, tatil için ailelerin çocukları üzerindeki davranışlarıyla ilgili uyarılar ve önerilerde bulundu. Karnelerin alınmasıyla beraber tatlı bir tatil heyecanının başladığını belirten Yılmaz, "Tatil dönemi nasıl değerlendirmekte süre gelen bir konu. Biz tatil boyunca ebeveynlerin çocuklarla birlikte ortak karar almasını gerekiyor. Çocuğun başarılı olduğu noktalarda ödül vermek ne kadar yanlış ise aynı şekilde eksik olduğu noktalarda cezalandırmak, yargılamak, kişiliğine zarar verecek eleştirilerde bulunmakta yanlıştır. O yüzden karneyi bir başarı veya başarısızlık kıstası olarak değil, öğrenebildikleri ve öğrenemedikleri olarak değerlendirmek lazım. Ders çalışmaya ihtiyacı olan çocuklarımıza bu tatil programı içerisinde destek olması adına ders programları serpiştirilerek konulabilir. Desteğe ihtiyacı olmayan çocuklar biraz daha esnek davranabilir. Çocuğumuza bu bir tatil, sonuna kadar tatili değerlendir, istediğin gibi eğlen, dinlen, keyfini çıkar derken sorumluklarını da ihmal etme demeyi unutmamak gerekiyor. Bu sorumlulukların içerisinde günlük hayatında düzenli olarak yaptığı davranışları yapmak varsa ödevlerini tamamlamak yoksa eksik olduğu noktaları da giderecek okul sorumluluklarını yerine getirmek gerekiyor. Tatil değerlendirmesi yaparken çocuğa şunu, bunu yap, bu önemli veya güzel gibi dayatıcı, programda zorlayıcı davranmamak gerekiyor. Çocuğa program seçenekleri yapabiliriz ve hangisini istersin gibi ortak kararı kapsayan bir program hazırlanmak gerekiyor" diye konuştu.

"Önemli olan tatilin içini doldurmaktır"

Çocuklarla birlikte vakit geçirmenin önemli olduğunu aktaran Yılmaz, "Çünkü ebeveyn geçirilen vakit çocuğa güven, sevgi ve değer anlamında çok şey katıyor. Bazı çocuklarımız akranları ile vakit geçirmek isteyebilir. Buna da müsaade etmek çok önemli. Akranları ile vakit geçirmesi sosyalleşme, iletişime açık hale gelmek, kendini kabul etmek, gurup halinde davranmayı öğrenmek gibi başlıca birçok davranışı kazandırıyor. Önemli olan tatili boş geçirmekten ziyade içini doldurmaktır. Sürekli, arkadaşlar, ebeveynler, arkadaşlar, oyunlarla değil. Her alandan doğru programlanmış ve doğru zamanlanmış şekilde doldurmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kıyaslamak kişiliğe zarar verir"

Çocukları akranlarıyla karşılaştırmanın çok tehlikeli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çünkü bu bir kıyas değildir aslında kişiliğine zarar verecek bir eleştiridir. Küçümsemek, önemsememek, değer vermemek anlamına da gelir. Bu anlamda çocuğu o yapmışta sen yapamamışsın gibi bir eleştiriden uzak tutmak gerek. Bu noktalarda güzel başarı göstermişsin demek ki buralarda daha ilgili ve becerilisin ama şu alanlarda eksik kalmışsın. Sence bu eksikliğin nedeni nedir gibi sorular yönelterek esas sebebe ulaşmaya çalışmak daha doğru olacaktır. Her çocuk kendine özel, özgü davranış, yetenek ve karakterle dünyaya gelir. Çocuklarımızı var olan yemeklerini görmezden gelerek sadece kendi istediğimiz başarı noktasında zorlamak ve beklenti içerisinde olmak çocuklara haksızlık olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA
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