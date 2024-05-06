Uzmanlar, İsrail'in Al Jazeera'yı kapatma kararını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uzmanlar, İsrail'in Al Jazeera'yı kapatma kararını değerlendirdi

Uzmanlar, İsrail'in Al Jazeera'nın yayınlarını sonlandırma kararının kanalın güvenilirliğini sertifikalandırdığını savundu. Al Jazeera'nın etkisi ve yayınlarının kaynak teşkil etmesi nedeniyle kapatma kararı alındığı belirtildi. İsrail'in Al Jazeera'yı yalanlayamadığı için kapatmaya yeltendiği ifade edildi. Uzmanlar, Al Jazeera'nın sahada muhabirleri olmadan da haberciliğe devam edeceğini ve güvenilirliğini kaybetmeyeceğini belirtti.

06.05.2024 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LEYS EL-CÜNEYDİ/KAYS EBU SEMRA - Uzmanlar, İsrail'in, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma kararının, kanalın dünya kamuoyunda yaptığı etkiye bir tepki olarak alındığını ancak bu haliyle onun güvenilirliğini sertifikalandırdığını savundu.

Suriye asıllı Kanadalı uzman, Orta Doğu ilişkileri ve medya konularında araştırmacı Ammar Abdulhamid ile işgal altındaki Batı Şeria'daki En-Necah Üniversitesi'nde medya profesörü Ferid Ebu Duheyr, İsrail'in söz konusu kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Al Jazeera'nın, halkların, Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşananlar konusundaki duygu ve düşüncelerini değiştiren medya organlarından biri olduğunu kaydeden Abdulhamid, "İsrail, söz konusu kararla, Gazze'de işlediği suçları ortaya döken 'özgürlüğün sesini susturmayı' amaçladı." dedi.

Al Jazeera'nın etkisi, kararda etkili oldu

Al Jazeera'nın yayınının sonlandırılması kararının alınması için İsrail'de bakanlar düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiğini dile getiren Abdulhamid, "Bu karara yol açan şeyin acı ve muazzam etki olduğuna şüphe yok. Bu seferki çatışmanın yeni bir biçim aldığı ve önceki çatışmalardan tamamen farklı olduğu aşikar. Medya, bu savaşta başat ve öldürücü silah olarak karşımıza çıkıyor ve etkisi dünyanın her bir köşesine ulaşıyor. O derece ki ABD'deki üniversite öğrencileri bu meseleyi kendi meseleleri gibi benimsedi. Tüm bunlar medyanın etkisiyle oldu. Bu, Batı'daki geleneksel siyaseti sarsıyor ve yeni bir manzarayla karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Al Jazeera'nın, geniş muhabir ağıyla ve olayları profesyonel ve yoğun bir şekilde nakletmesiyle pek çok sosyal medya kanalı ve basın organları için kaynak teşkil eder hale geldiğini aktaran Abdulhamid, "Bu yüzden bu sesin susturulması gerekiyordu. İleride başka sesler de susturulursa şaşırmam. Medyanın ve özgürlüğün sesinin susturulması için üst düzey bir karar alınması gerekiyordu. Al Jazeera, özgürlüğün sinir bozucu sesiydi." ifadesini kullandı.

İsrail, Al Jazeera'yı yalanlayamayınca kapatmaya yeltendi

Ebu Duheyr ise kapatma kararının, basın ve ifade özgürlüğünden bahseden Batı dünyası ile İsrail'in söylemiyle çeliştiğine işaret etti.

"İsrail, Al Jazeera'yı delil ve malumatla karşısına alamadı. İsrailliler haberleri yalanlayacak tek bir delil bulsalardı Al Jazeera'yı yargılarlardı. Ama bu konuda iflas ettiler (delil bulamadılar) ve tam bir İsrail politikası olan baskıcı kararları uygulamaya koymaya karar verdiler." diyen Ebu Duheyr, İsrail'in duygusal bir şekilde ve intikam duygusuyla hareket ettiğini dile getirdi.

Ebu Duheyr, "İsrail, her geçen gün biraz daha güvenilirliğini ve dünya kamuoyunun desteğini kaybediyor. Dosyasına, dünyadaki konumunu kötüleştiren kara sayfalar ekliyor." dedi.

Al Jazeera daha da güçlenerek haberciliğe devam eder

İsrail'in söz konusu kararının yansımalarıyla ilgili Ebu Duheyr, "Al Jazeera, sahada muhabirleri olmadan da internet üzerinden ve konuklarıyla bilgi aktarmaya devam edecektir. Buna engel olacak hiçbir şey yok. Sahada muhabirinin bulunması ona yüksek düzeyde güvenilirlik sağlar ve kanal bunu kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kanalın, söz konusu kararla kazanımları olduğuna da dikkati çeken Ebu Duheyr, şunları söyledi:

"Al Jazeera'nın, 'etik ve profesyonel haberciliği' sertifikalanmış oldu. Getirilen yasak sahadan haber nakli konusunda çalışmalarına etki edecek ama bunu sahip olduğu itibarla telafi edecek. Herhangi bir ülkede Al Jazeera'ya ve muhabirlerine karşı bir hareket onun güvenilirlik hanesine yazılacak."

Ebu Duheyr, kanalın, kurulduğu tarihten (1996) bu yana toplumlarda fitne ve sorunlara yol açacak haberleri yayınlamaktan kaçındığına ve Filistin meselesini merkezi bir mesele olarak kabul ettiğini dile getirdi.

Al Jazeera'nın Filistin meselesine "işgal" gözüyle baktığını ve ölen Filistinlileri "şehit" olarak tanımladığını söyleyen Ebu Duheyr, "Kanal, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını, soykırımını, sivilleri, çocukları, kadınları, okulları ve hastaneleri hedef almasını deşifre etti ve bu İsrail'i büyük ölçüde rahatsız etti." dedi.

Kaynak: AA

İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanlar, İsrail'in Al Jazeera'yı kapatma kararını değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine ilk yorum
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Canlı anlatım İkinci yarı başladı Canlı anlatım! İkinci yarı başladı
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 21:08:41. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanlar, İsrail'in Al Jazeera'yı kapatma kararını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement