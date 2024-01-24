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Uzmanlar, küresel iklim değişikliğinin arı ölümlerini tetiklediğini belirtti - Son Dakika
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Uzmanlar, küresel iklim değişikliğinin arı ölümlerini tetiklediğini belirtti

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın, iklim değişikliğinin arı sağlığına ciddi etkisi olduğunu söyledi. Aydın, arı ölümlerinin iklim değişikliğine bağlı olarak yaşandığını ve sürdürülebilir arıcılık için sezonların ayarlanmasının gerektiğini belirtti. Ayrıca, arıların güçlü tutulması ve yerli arı ırklarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeninar ise küresel ısınmanın arıları olumsuz etkilediğini ve sıcaklık kontrolünün önemli olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, küresel iklim değişikliğinin arı ölümlerini tetiklediğini belirtti
24.01.2024 - 12:00,
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Uzmanlar küresel iklim değişikliğinin arı ölümlerini tetiklediğini belirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın, bir konferansa katılmak için geldiği Kırklareli'nde, AA muhabirine, iklim değişikliğinin arı sağlığına ciddi etkisi olduğunu söyledi.

İklim değişikliğine bağlı olarak arı ölümlerinin yaşandığına dikkat çeken Aydın, sürdürülebilir arıcılık için iklim değişikliği dikkate alınarak sezonların ayarlanmasının gerektiğini dile getirdi.

Arıcının meteorolojik verilere göre hareket etmesi gerektiğini dile getiren Aydın, "Artık klasik arıcılıktan uzak durulması gerekiyor. Ani iklim değişiklikleri arılarda bağışıklık sisteminin bozulmasına neden oluyor. Arılar biliyorsunuz belirli bir düzen içerisinde yaşıyorlar, kışlamaları gerekiyor. Arılarda yavru bitmiyor, besin yetmiyor. Küresel iklim değişikliği ile polen ve nektar akışının olduğu bahar aylarında ise ani yağmurlarla polen ve nektar yıkanıyor ve arıya bir besin kaynağı kalmıyor." şeklinde konuştu.

Özellikle kış aylarında arıların güçlü tutulması gerektiğini anlatan Aydın, güçlü beslenen arılarda ölüm oranlarının da çok düşük olduğunu vurguladı.

Aydın, internetten alınan yabancı arı ırklarının son yıllarda arttığına dikkat çekti.

Türkiye'nin, yerli arıların anavatanı olarak kabul edildiğini vurgulayan Aydın, "Birçok arı ırklarımız var. Arıcının burada verim kadar yaşama gücüne de bakması lazım. Yani çok bal almak değil, arının dayanıklı olması, bölgeye adapte olması gerekiyor. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etiklerinden korunmak için sabit arıcılığa geçmenizi tavsiye diyorum. Arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünlerine yönelmek üreticilere daha faydalı olacaktır. Gezgin arıcılığın, hastalıkların yayılmasında en büyük etken olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Kovan içerisinde sıcaklık 34 derece olması gerekiyor"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeninar ise küresel ısınmanın her canlıyı olduğu gibi arıları da olumsuz etkilediğini bildirdi.

Arılara temiz su kaynaklarının temin edilmesi gerektiğini dile getiren Yeninar, "Kuraklığının yanında aşırı ısıyı kovandan transfer etmek zorundayız. O yüzden altı ızgaralı havalandırmalı kovanlar kullanmak durumundayız." dedi.

Yeninar, kovan içerisinde sıcaklığın 34 derece olması gerektiğini, bu derecenin artması halinde arı ölümlerin görüldüğünü anlattı.

Aşırı sıcaklık ve kuraklığa bağlı olarak Türkiye'de son birkaç yıldır yoğun arı ölümleri yaşandığını dile getiren Yeninar, bundan sektörün olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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Uludağ Üniversitesi, Bursa, Aydın, Tarım, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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