Uzmanlar uyardı, tedavi edilmeyen varis bacak kaybına kadar gidebiliyor - Son Dakika
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Uzmanlar uyardı, tedavi edilmeyen varis bacak kaybına kadar gidebiliyor

Uzmanlar uyardı, tedavi edilmeyen varis bacak kaybına kadar gidebiliyor
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Kalp ve damar uzmanları, varisin sadece estetik bir sorun olmadığını, tedavi edilmediğinde pıhtılaşma ve kapanmayan yaralara yol açabileceğini belirtti. Uzmanlar, özellikle kuaför, sağlık çalışanı ve öğretmenlerde sık görülen hastalıkta kilo kontrolü ve egzersiz önerdi.

Bacaklarda toplardamarların genişlemesiyle ortaya çıkan varisin yalnızca estetik bir sorun olmadığı, ilerleyici bir damar hastalığı kapsamında tedavi edilmediğinde pıhtılaşma, ciltte renk değişikliği ve kapanmayan yaralara kadar uzanan sorunlara neden olabileceği bildirildi.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çetin Murat Songur ile TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Op. Dr. Cemal Aslan, varisin oluşum nedenleri, risk faktörleri, tedavisi ve korunma yollarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Çetin Murat Songur, varisin bacaklardaki toplardamarların kanı kalbe taşırken, kanın yer çekiminin etkisiyle geriye doğru kaçması sonucu oluştuğunu belirtti.

Varisin özellikle uzun süre ayakta kalan meslek gruplarında sık görüldüğünü ifade eden Songur, kuaförler, sağlık çalışanları ve öğretmenlerde hastalığa daha fazla rastlandığını dile getirdi.

Songur, genetik yatkınlığın yanı sıra ani kilo alımının, ailede varis öyküsünün ve kadınlarda gebelik sayısının artmasının da risk faktörleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Açık cerrahi riski

Varisin ilerleyici bir hastalık olduğuna dikkati çeken Songur, tedavi edilmediğinde daha ileri aşamalara taşınabildiğini söyledi.

Songur, "Hastalık ilerlediği zaman açık cerrahi gerekebilir. Daha ilerleyen zamanlarda genişlemiş toplardamarların içerisinde pıhtılaşmalar oluşmaya başlar. Buna rağmen tedavi edilmezse ayakta kapanmayacak yaralara, en ilerleyen aşamalarda ise bacak kaybına kadar varabilen sonuçlara yol açabilir." dedi.

Prof. Dr. Songur, varisin tedavisinde geçmişe göre seçeneklerin arttığını belirterek, günümüzde lazer ve radyofrekans gibi kapalı yöntemlerin de kullanılabildiğini bildirdi.

Dışarıdan görülen ince varislerde köpük tedavisinin uygulanabildiğini anlatan Songur, işlem öncesinde renkli doppler ultrasonografiyle damarların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Songur, daha derindeki toplardamarlarda bir kaçak varsa öncelikle bunun düzeltilmesi gerektiğini dile getirerek, altta yatan sorun giderildikten sonra kozmetik amaçlı köpük tedavisi uygulandığında olumlu sonuçların alındığını söyledi.

Varis hastalarında tedavinin yanı sıra kilo kontrolünün önem taşıdığını belirterek, kilo verdikçe damar çapında ve şikayetlerde rahatlama sağlanabildiğini anlattı.

Songur, bacak kaslarını güçlendiren egzersizlerin toplardamar dolaşımına katkı sağladığını ifade ederek, yürüyüş, bisiklet ve yüzme gibi aktivite önerisinde bulundu.

"Varis ilerleyen bir hastalık"

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğinden Op. Dr. Cemal Aslan da varisin özellikle bacaklarda görülen toplardamar sisteminin bir hastalığı olduğunu belirtti.

Variste en önemli risk faktörlerinden birinin genetik yatkınlık olduğunu ifade eden Aslan, uzun süre hareketsiz kalan kişilerde de hastalığın daha sık görülebildiğini söyledi.

Aslan, varisin soğuk havalarda azaldığını ancak havaların ısınmasıyla toplardamardaki genişlemelerin şikayetleri artırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Varis ilerleyen bir hastalıktır. Hayat konforunu bozan bir hastalıktır. Sıcak havalarla beraber şikayetler ortaya çıkar. Tedavi edilmediği takdirde varisler ilerleyici bir hastalıktır. İltihaplı pıhtılaşmalar, deride renk değişiklikleri ilerleyen safhalarda ayak bileklerinde yaralar daha ilerleyen safhalarda da ana toplardamar tıkanıklığı dediğimiz derin ven trombozu oluşma riski içermekte. Varisi sadece estetik bir tedavi olarak görmemek lazım. Sonuçta bir damar hastalığıdır."

Aslan, düzenli yürüyüş ve yüzmenin bacak kaslarını güçlendirdiğine dikkati çekerek, uzun süre hareketsiz veya ayakta kalınmamasını önerdi.

Kaynak: AA

Güncel, Kuaför, Varis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanlar uyardı, tedavi edilmeyen varis bacak kaybına kadar gidebiliyor - Son Dakika

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