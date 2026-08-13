Üzüm Üreticileri TMO'dan Fiyat Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üzüm Üreticileri TMO'dan Fiyat Bekliyor

Üzüm Üreticileri TMO\'dan Fiyat Bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da çekirdeksiz kuru üzümde rekolte artarken, üreticiler TMO'dan taban fiyat açıklamasını bekliyor.

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Ege Bölgesi'nin en stratejik ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde yaklaşan hasat öncesi Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) çağrıda bulundu. Rekoltenin yüksek seyrettiği yeni sezonda üreticinin sevinç yerine maliyet endişesi yaşadığını belirten Başevirgen, "Ağır girdi yükü altında ezilen bağcımızın ayakta kalması, TMO'nun bir an önce ilan edeceği hakkaniyetli taban fiyata bağlıdır" dedi.

Manisa'da yeni sezon öncesi çekirdeksiz kuru üzümde fiyat beklentisi üreticinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Rekoltenin geçen yıla göre yükselmesinin beklendiği sezonda, girdi maliyetlerindeki artış üreticinin endişelerini artırıyor.

Tarımsal girdi kalemlerindeki artışların üreticiyi çaresiz bıraktığını dile getiren YENİ Parti Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, rekolte artışının fırsatçılığa dönüştürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarladan sofraya kadar geçen süreçte mazottan zirai ilaca, gübreden bağ işçiliğine kadar her kalemde yüzde 70'e varan artışlar yaşandı. Çiftçimizin bir yıllık emeği var. Rekoltenin yüksek olması, üreticinin daha fazla kazanacağı anlamına gelmez. Çünkü üreticinin tarlaya, bağa yaptığı harcama da her yıl artıyor. Mazottan gübreye, ilaçtan işçiliğe kadar bütün kalemlerde ciddi bir maliyet yükü var. Sahadaki ürün bolluğunu fırsat bilip piyasa fiyatlarını aşağı çekmeye çalışmak çiftçinin alın terine saygısızlıktır. Ürünün çokluğu çiftçimizin zararına gerekçe yapılmamalıdır" diye konuştu.

DEVLET PİYASAYI SERBEST BIRAKAMAZ, TMO MÜDAHİL OLMALI"

Başevirgen, TMO'nun gecikmeksizin devreye girmesinin şart olduğunu belirterek, "Üretici ürününü hasat ettikten sonra aylarca bekleyebilecek durumda değil. Borçları var, yeni sezonun masrafları var. TMO fiyatı geciktirdiğinde çiftçinin pazarlık gücü azalıyor ve üretici tüccarın karşısında yalnız bırakılıyor. Devletin burada piyasayı düzenleyici bir rol üstlenmesi gerekiyor. TMO'nun açıklayacağı rakam, serbest piyasa için dengeleyici bir alt sınır işlevi görecektir. Ofis zaman kaybetmeden alım fiyatını duyurmazsa, borç yükü altındaki üreticilerimiz tüccarın dayattığı düşük fiyatlara mahkum edilir" diye konuştu.

"KRİTİK EŞİK: 7 NUMARA KURU ÜZÜM İÇİN EN AZ 150 LİRA"

Tarımsal üretimin geleceği için taban fiyat beklentisini somutlaştıran Başevirgen, "Alaşehir'den Salihli'ye, Saruhanlı'dan Kula'ya Manisa'nın tüm ilçelerinde bağcılar önünü göremiyor. Geçtiğimiz sezon uygulanan 120 liralık seviye, bugün yaşanan yüksek enflasyon ve girdi maliyetleri karşısında eriyip gitti. Üreticimizin toprağını terk etmemesi için 7 numara Sultaniye kuru üzümde taban fiyatın kesinlikle 150 TL'nin altında kalmaması gerekir. 150 liranın altındaki bir rakam, bölgedeki bağcılık faaliyetlerine vurulacak ağır bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Politika, Ekonomi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üzüm Üreticileri TMO'dan Fiyat Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

11:23
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid’de ilk kupasını kazandı
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı
11:00
Üç yıl önce Fenerbahçe’ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geldi
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 11:51:34. #7.12#
SON DAKİKA: Üzüm Üreticileri TMO'dan Fiyat Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.