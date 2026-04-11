Üzümlü'de Nisan Karı

11.04.2026 14:14
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı, üzüm bağlarını tehdit ediyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki yüksek kesimlerde nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, Üzümlü'nün yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

İlçede 2 gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle üzüm bağları ve çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı.

Bazı vatandaşlar ağaçların üzerinde biriken karları temizlemeye çalıştı.

Soğuk havanın da etkili olduğu ilçede, belediye ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.

Vatandaşlardan Faruk Bahar, AA muhabirine, geçen yıl da nisan ayında kar yağdığını ifade ederek, "Üzümün dışında birçok mahsul olmadı. Bu yıl da 11 Nisan, iki gündür kar yağıyor. Gece zirai don olursa bu sene de birçok meyve ağaçlarındaki çiçekler üşüyecek ve bu sene de yine mahsul olmayacaktır. Bu sıkıntı yaşanabilir." dedi.

Bahar, üzümlerin çiçeklerinin daha yeşermediği için don yaşansa da bir sıkıntı olmayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası

14:42
Takım belki de şampiyonluğu verdi, o sevgilisiyle eğlendi
Takım belki de şampiyonluğu verdi, o sevgilisiyle eğlendi
14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
